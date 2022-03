Métro de Montréal: le prolongement de la ligne bleue se concrétisera en 2029

Après de nombreux faux départs, le projet de prolongement de la ligne bleue devrait finalement voir le jour pour d’ici 2029, promettent le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Les travaux d’excavation devraient débuter dès 2023, selon les estimations actuelles.

Le projet, revu par la Société de transport de Montréal (STM) s’étalerait sur 6 kilomètres, avec cinq stations, et au coût estimé de 5,8 milliards. Les diverses optimisations permettraient une économie de 1,1 milliard $, alors qu’en avril 2021, les coûts étaient estimés à 6,9 milliards $.

La facture pourrait toutefois grimper à 6,4 milliards $ en raison de l’inflation et des taux d’intérêts.

Le gouvernement versera 577 millions $ pour permettre la planification du projet. D’autres enveloppes pourraient ensuite suivre.

Dans cette nouvelle mouture présentée, la station terminus se retrouverait sous l’autoroute 25. La station à l’intersection du boulevard Pie-IX a également été reconfiguré, entre autres modifications. Le tunnel serait creusé par un tunnelier, une méthode qui permettrait d’avancer deux fois plus rapidement, en plus de réduire les nuisances en surfaces pour les résidents des secteurs traversés

Selon les estimations de la STM, jusqu’à 25 600 usagés utiliseraient le tronçon prolongé pour chaque heure de pointe, et permettrait d’enlever 5300 voitures sur la route.

En termes de temps, il serait possible de relier la station Jean-Talon au terminus à Anjou en une quinzaine de minutes, alors que le projet en prend maintenant une quarantaine en autobus.

Optimisations

À la suite des consultations publiques, la STM a déplacé l’emplacement prévue de la station terminus, qui se retrouve maintenant sous l’autoroute 25, plutôt qu’aux Galeries d’Anjou. Des édicules seront mis en place de chaque côté de l’autoroute, dans un terrain municipal à l’est et près du centre commercial de l’autre. La nouvelle configuration permettra de créer un lien entre les deux pôles de l’arrondissement.

Le stationnement incitatif, initialement a également été retiré, à la suite de nombreuses demandes en ce sens. Le terminus d’autobus a également droit à un nouvel aménagement.

Depuis avril 2021, la STM est devenue propriétaire du centre commercial Le Boulevard, à l’angle de Pie-IX, où se situera également une future station.

Dans la nouvelle configuration du projet, le terminus d’autobus sera redimensionné. Une entente pour l’utilisation de la carrière Francon permettra aussi de limiter l’espace qui sera nécessaire au chantier, ce qui permettra au centre commercial de poursuivre ses opérations pendant la durée des travaux.

Une vingtaine de sites font l’objet d’avis d’expropriation. De ce nombre, une proportion de 30% serait complété, et 50% serait en cours, le reste étant en réserve.

Lent départ

Le projet de prolonger la ligne bleue jusqu’à Anjou avait été annoncé en 2018 par le gouvernement de Philippe Couillard. L’année suivante, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait promis 1,3 milliard $ pour permettre la réalisation du projet.

Depuis, la Société de transport de Montréal (STM) a procédé à plusieurs mises à jour du projet, annonçant en 2019 et 2020 l’octroi de deux contrats pour la conception architecturale des stations, et effectuant plusieurs consultations publiques.

En 2021, la STM avait amorcé des travaux préparatoires à l’angle de la rue Jean-Talon et du boulevard Lacordaire afin de relocaliser les câbles et aqueducs souterrains présents dans la zone d’excavation de la future station. D’autres travaux sont présentement en cours afin de créer un tunnel piétonnier qui reliera la future station Pie-IX et projet de SRB.

Malgré ces avancées, le projet tardait à se concrétiser, notamment en raison des procédures d’expropriation, contestées par certains propriétaires, et dont les coûts ont explosé.

Le gouvernement avait évoqué l’idée de couper la future station à l’intersection Viau pour revoir à la baisse les coûts du projet.

D’autres projets majeurs de transport en commun pourraient bientôt voir le jour dans l’est de Montréal. Le service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX devrait débuter une période d’essai au cours de l’été, pour être officiellement inauguré à l’automne.

Le Réseau express métropolitain (REM) de l’Est a pour sa part un tracé perpendiculaire à celui de la ligne bleue, et devrait la croiser à l’axe de la rue Jean-Talon et du boulevard Lacordaire. Jeudi, la CDPQ Infra, qui gère le projet, a toutefois annoncé qu’elle le mettait temporairement sur pause.

Le projet de prolongement de la ligne bleue vers Anjou avait été évoqué à de nombreuses reprises dans le passé par différents gouvernements, sans toutefois se concrétiser.

