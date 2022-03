Patrice Bergeron affrontera-t-il le Canadien?

Les partisans québécois des Bruins de Boston auront l’occasion de voir à l’œuvre leur équipe préférée lundi quand elle visitera le Canadien de Montréal au Centre Bell, mais ils pourraient remarquer l’absence d’un joueur de marque : le capitaine Patrice Bergeron.

Ce dernier est aux prises avec une blessure au bras dont la nature n’a pas été dévoilée par l’organisation. Mercredi, avant le duel face au Wild du Minnesota, l’instructeur-chef Bruce Cassidy avait mentionné que le numéro 37 allait manquer au moins les deux rencontres à venir des siens, qui devaient se mesure aux Jets de Winnipeg, vendredi soir. L’affrontement suivant sera celui au domicile du Tricolore.

«"Bergy" n’est pas là, non. C’est un problème passé qui est revenu et il y a un risque d’infection. Je ne sais pas trop comment décrire cela. Il est retourné à Boston. Il sera à l’écart [...] et ensuite, nous déciderons. Ou plutôt, les médecins décideront, avait émis Cassidy, tel que rapporté par le site NHL.com. Nous voulons seulement être prudents ici. En gros, nous ne souhaitons pas qu’il y ait des conséquences à cela.»

Par ailleurs, l’entraîneur a exclu un lien entre la blessure du vétéran et une chute effectuée pendant la rencontre de mardi face aux Blackhawks de Chicago, partie au cours de laquelle Bergeron a marqué son 17e filet du calendrier régulier.

Les Bruins détiennent le premier laissez-passer des équipes repêchées de l’Association de l’Est avec 79 points, un de plus que les Capitals de Washington.

