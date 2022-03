La deuxième édition de la Soirée coups de cœur Sport-Hommage Mauricie, sous la coprésidence d’honneur de Diane Béchard, une intronisée au Temple de la renommée sportive de la Mauricie, discipline Boxe, et Charles Bourbeau, directeur de la Caisse Desjardins Mékinac-des-Chenaux, a permis de rendre hommage à des athlètes et à des personnalités trifluviens.

Photos Matthew Manor CSCG, Michel Guillemette, Pascale Vallée, Courtoisie Sport-Hommage Mauricie

L’Athlète de l’année de la Soirée coups de cœur Sport-Hommage Mauricie est Laurence Vincent Lapointe qui a remporté deux médailles olympiques, une d’argent et l’autre de bronze, en canoë-kayak.

Pierre Gervais, gérant d’équipements du Canadien de Montréal, est l’un des lauréats du Coup de chapeau. André Beauchesne, le président de la Corporation Sport-Hommage Mauricie, est en compagnie de Pierre Gervais.

Dans la catégorie Hommage aux olympiens et paralympiens, on aperçoit Mathieu-St-Pierre, également « Athlète de l’année », entouré d’Andreanne Langlois et de Vincent Jourdenais.

Louis-Philippe Dumoulin a reçu le prix « Coup de chapeau Christian Langevin » pour ses trois championnats en série NASCAR Pinty’s.

Lors du Dîner du maire de Sainte-Thérèse, organisé par GEST et CCITB, Emmanuel Farmer, directeur, Service de l’urbanisme et du développement durable, Marie-Chantale Desjardins, présidente du GEST, Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse, et Martin Breault, président de la CCITB, ont pris la parole.

La Promutuel Assurance Boréale a fait un don de 100 000 $ à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Michel Rochon, président de la Fondation, est en compagnie de Gilbert Brassard, de la Promutuel Boréale, et de Christian Jasmin, un nouveau membre du CA de la Fondation.

Le lundi 21 mars se tiendra la Journée québécoise des allergies alimentaires. Dominique Seigneur, directrice du développement et des communications Allergies Québec, tient à souligner que son organisme souhaite réitérer son soutien à la communauté allergique de la province.