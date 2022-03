Un fraudeur reste un fraudeur

J’ai appris cette semaine que des fraudeurs ayant travaillé dans l’administration des vaccins pour la COVID ont ciblé une brèche du système et en ont profité pour émettre de faux passeports à des non vaccinés. Comment cela se peut-il ? Comment peut-on être à ce point malhonnête pour accepter de faire ça, tant du côté de ceux ou celles qui émettent lesfaux passeports, que du côté des personnes qui achètent ces mêmes faux passeports.

Non seulement ces derniers refusent-ils de se protéger et de protéger leur entourage contre le virus, mais ils n’ont pas le courage de le faire à visage découvert. Ils ont besoin de le faire en laissant croire aux autres qu’ils sont vaccinés. Ça s’appelle vouloir profiter du beurre et de l’argent du beurre. C’est à désespérer à jamais de la race humaine !

L’honnêteté n’a pas de prix

Comme disait l’autre, où il y a de l’homme il y a de l’hommerie. Même s’il est important de cibler les fraudeurs, j’espère qu’on ne s’engagera pas dans une chasse aux sorcières des faux vaccinés pour les punir par voie légale, et qu’on va plutôt procéder rapidement à la rectification de leur statut en les obligeant à recevoir le vaccin sans pénalité. Car après tout ce qui urge, c’est de vacciner le plus de gens possible.