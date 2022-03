Un projet qui ne fait pas l’unanimité : une mobilisation pour protéger un terrain dans Hochelaga

Un projet de plateforme intermodale de l’entreprise Ray-Mont Logistiques suscite la grogne de plusieurs résidents de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, qui ont choisi de manifester contre le projet vendredi matin.

Au cours des derniers jours, des travaux ayant pour objectif d’aménager des conduites de drainage du terrain ont été réalisés. Le promoteur a également asphalté le site. Des conteneurs sont même déjà sur place.

Fait important à noter, le promoteur dispose des autorisations et des permis nécessaires pour agir.

Or, on craint les nuisances à venir pour les résidents du secteur puisque le site, situé aux limites d'un quartier résidentiel près des rues Ontario et Dickson, sera opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Selon des données fournies par le député solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, la plateforme comprendrait aussi l’empilement d’un maximum de 10 000 conteneurs sur le site de 2,5 millions de pieds carrés. De plus, ce sont une centaine de wagons et 1000 camions qui y circuleront chaque jour.

De son côté, Ray-Mont Logistiques prétend plutôt que ce sont de 35 à 40 camions qui circuleront sur le site chaque jour.

«Plein droit»

Mais les opposants n’ont pas l’intention de lâcher le morceau. Ils étaient d’ailleurs une quarantaine à manifester leur mécontentement vendredi matin.

«Il gagne en cour, il est de plein droit... C’est sa revendication complète. Mais nous aussi on est de plein droit dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos logements, dans nos milieux», a plaidé Anaïs Houde, co-porte-parole de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM.

«Cet espace-là, depuis que ce n’est plus industriel, depuis que les plantes poussent, depuis que les oiseaux reviennent, il est utilisé comme un parc-nature», a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, le promoteur s’est dit conscient de la volonté des opposants de développer autrement le site.

«L’entreprise entend ces aspirations et réitère sa volonté que soient intégrées des mesures de cohabitation à son projet, telles que le verdissement du terrain, un mur-écran et une zone tampon végétalisée entre les activités industrielles du secteur et les résidences», a écrit Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

En conférence de presse vendredi matin, le député d’Hochelaga-Maisonneuve a réitéré qu’il allait continuer à appuyer les manifestants.

«Nous allons demeurer un caillou dans votre soulier, M. Charles Raymond. Et ce caillou, il va ne faire que de croître dans les prochaines semaines», a-t-il dit.

«Ce n’est pas juste une démarche anti-développement économique, c’est surtout une démarche pour la santé des gens», a ajouté Soraya Martinez, députée d’Hochelaga du Parti libéral du Canada.

Les contestataires promettent de récidiver samedi à 13h avec une autre manifestation sur le terrain de l’entreprise.

- Avec les informations d'Yves Poirier | TVA Nouvelles