Un renard coincé sur la glace dans le Vieux-Port de Montréal

Une opération est en cours dans le Vieux-Port de Montréal pour sauver un renard coincé sur la glace depuis maintenant 10 jours.

«C’est la première fois qu’on intervient pour sauver un renard sur la glace à cet endroit-là. On n'a jamais vu ça», lance Éric Dussault, directeur général de Sauvetage Animal Rescue.

C’est son organisme qui tentera de sauver le pauvre renard cet après-midi. M. Dussault confirme qu’une dizaine de sauveteurs se rendront près du quai King Edward pour mener l’opération.

Fonte des glaces

«On sait que l’animal a mangé et qu’il avait accès à un quai avant où il pouvait se nourrir de petits rongeurs par exemple», explique Éric Dussault.

Le hic, c’est que les records de chaleur à Montréal cette semaine ont fait fondre la glace qui s’est brisée. Le mammifère est désormais pris au piège.

«Le renard sautille d’une glace à l’autre maintenant. Mais la glace est tellement mince, c’est impensable pour nous de pouvoir marcher sur la glace pour notre intervention», constate-t-il.

Des Montréalais ont filmé et diffusé hier sur les réseaux sociaux l’animal qui tentait de s’extirper de son malheur. Plusieurs ont été surpris d'apercevoir le canidé sur les eaux du fleuve Saint-Laurent.

Minuit moins une

Sauvetage Animal Rescue affirme que le temps est désormais compté et qu’il aura deux options pour sauver l'animal.

«On a essayé de le capturer dans les derniers jours, mais sans succès. On en est venu à la conclusion qu’on a besoin d’une cage trappe spéciale pour renard qu’on va essayer aujourd’hui au Vieux-Port», mentionne le directeur général de l’organisme.

Si la cage ne fonctionne pas, Sauvetage Animal Rescue passera à la seconde option pour sauver le renard.

«Deux embarcations vont tenter de le capturer en souricière sur les glaces en espérant qu’il se jette à l’eau pour nager et pour nous fuir. À partir de là, dans l’eau, il ne nage pas très vite et on pourra le capturer avec nos embarcations», précise Éric Dussault.

Si tout se déroule pour le mieux, l’organisme prévoit sauver la bête d’ici la fin de la journée.