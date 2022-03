Un retour à la maison réconfortant pour le Rocket

Le Rocket de Laval était visiblement heureux de retrouver le confort de son domicile, vendredi à la Place Bell, après un court voyage de trois matchs, eux qui ont défait le Wolf Pack de Hartford par la marque de 7 à 4.

Les deux formations ont animé le spectacle en première période.

Le Rocket a fait scintiller la lumière rouge trois fois, mais à chaque occasion, les visiteurs ont répliqué dans les minutes suivantes.

Jean-Sébastien Dea a ainsi ouvert les hostilités en avantage numérique, alors que seulement 2 min 27 s s’étaient écoulées depuis la mise au jeu initiale. Zac Jones a toutefois créé l’égalité peu après.

Puis, Joël Teasdale a redonné les devants aux siens, mais Ty Ronning, avec l’avantage d’un homme, a une fois de plus ramené tout le monde à la case départ. Rafaël Harvey-Pinard a lui aussi participé à la fête, mais Anthony Greco a une fois de plus créé l’égalité.

Par ailleurs, le Wolf Pack, qui faisait confiance au gardien Keith Kinkaid pour l’occasion, a remplacé le portier après que ce dernier ait accordé trois buts sur cinq tirs. Adam Huska lui est venu en relève.

Le second engagement a été plus à sens unique, alors que les favoris de la foule ont une fois de plus secoué les cordages à trois reprises, mais cette fois, sans réplique. Kevin Roy, Brandon Gignac et Teasdale, pour la deuxième fois du match, sont venus à bout de Huska.

Teasdale a ensuite complété son tour du chapeau au troisième vingt. Ce dernier et Gignac ont fait la paire durant ce match, puisque le second s’est fait complice des trois filets du premier. Teasdale a aussi rendu la pareille à son coéquipier sur son seul but.

Dans la victoire, le gardien Cayden Primeau a repoussé 28 des 32 rondelles dirigées vers lui.

Le Rocket disputera le deuxième duel d’une série de cinq à domicile, samedi, alors que les Bears de Hershey seront de passage dans la Belle Province.