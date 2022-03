Records historiques de chaleur dans le sud du Québec

Le sud du Québec a enregistré des températures anormalement chaudes, jeudi, ce qui a permis à plusieurs villes, dont Montréal, de fracasser des records.

En milieu d’après-midi jeudi, le mercure a atteint 15 °C à Montréal. «Ça, c’est la température la plus chaude pour un 17 mars jamais relevée depuis 1872», a affirmé le météorologue Gilles Brien en entrevue avec l’Agence QMI.

Des températures records ont été enregistrées un peu partout dans le sud du Québec, comme à Sherbrooke qui a atteint les 17 °C vers 15 h, «un record de 1927», selon M. Brien, qui parle de «températures historiques».

«Ça fait trois mois qu’on n’a pas connu des chaleurs comme ça», a-t-il rappelé, soulignant que le 15 décembre dernier, le mercure à Montréal a dépassé les 15 °C.

S’il est normal d’avoir «des poussées de chaleur» au mois de mars, Gilles Brien souligne toutefois que celles-ci devraient normalement atteindre 3 °C. «Là on parle d’un maximum de 15 ou 16 °C. (...) La moyenne sur 30 ans à Montréal pour un 17 mars, c’est 2,3 °C».

Pour le météorologue, «c’est un peu une signature des changements climatiques».

«Les records qu’on a de plus en plus, ne sont pas battus d’un demi-degré ni de quelques dixièmes de degrés, là on parle de 5,6,7 degrés. C’est ça qui est inquiétant», a-t-il confié.

Un printemps plutôt frisquet

Pour tenter d’avoir un portrait du printemps, il ne faut toutefois pas se fier à la journée de jeudi. Les prévisions indiquent que le printemps sera «plutôt frisquet» avec des températures «plus froides que la normale».

Si la journée de jeudi va faire fondre la neige «comme promesses de politiciens au soleil», le retour de températures plus froides va «limiter les risques d’inondations cette année», selon Gilles Brien, qui souligne qu’il y a encore des épaisseurs de neige importantes dans plusieurs secteurs.

«On avait 59 centimètres au sol encore [mercredi] à Québec, et 14 centimètres à Montréal.»

Par ailleurs, l’arrivée du printemps risque d’être gâchée, dimanche, par une dépression venant du Colorado qui devrait apporter beaucoup de pluie, entre 20 et 30 millimètres sur le sud du Québec.

