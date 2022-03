Week-end pluvieux avec de la neige et des températures à la baisse

Environnement Canada prévoit un temps variable et des températures printanières vendredi, alors que le week-end s’annonce pluvieux avec des averses de neige et un mercure à la baisse.

Si dans l’ouest et le sud de la province, la journée s’annonce ensoleillée avec des nuages passagers, dans les secteurs de l’est et du nord, les conditions météorologiques seront quelque peu gâtées avec de la bruine et de la pluie.

L’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial pour les certains secteurs du nord et de l’est de la province avec des épisodes de pluie verglaçante et d’averses de neige à Baie-Comeau et à Sept-Îles.

À Montréal et en Montérégie, on aura encore droit au bain de soleil vendredi, avec néanmoins une alternance de soleil et de nuages en après-midi, alors que les températures seront agréables avec 11 degrés.

À Québec et en Mauricie, le week-end s’annonce avec des allures hivernales, puisque l’on prévoit de la neige et de la pluie, alors que les températures seront légèrement au-dessus du point de congélation.

De la pluie verglaçante se changeant en pluies orageuses est également à prévoir dans les secteurs des Laurentides et Mont-Laurier, alors qu’en Abitibi on prévoit de la faible neige cessant en matinée.