TURGEON, Noël



À Laval, le 13 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Noël Turgeon, époux de Mme Lucille Lavigne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Denis (Marie-France), Lucie (Guy) et Danielle (Richard), ses petits-enfants Véronique, Vanessa, Jennifer et Maxime, ses arrière-petits-enfants Malik et Colin, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 24 mars de 13h à 16h et 18h à 20h, ainsi que le vendredi 25 mars de 9h à 10h30 au :FABREVILLE450-473-5934 | www.rfgoyer.comLes funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Saint-Léopold à Fabreville.L'inhumation se fera à une date ultérieure au columbarium de Fabreville.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Alzheimer.