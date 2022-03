ST-JEAN, Réjeanne



10 août 1930 - 19 janvier 2022C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Madame Réjeanne St-Jean, épouse de Monsieur Paul Larocque, survenu à Sainte-Thérèse, le 19 janvier 2022, à l'âge de 91 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants Josée (Pierre) et Paul (Isabelle), ses petits-enfants Geneviève, Charlène, Stéphane, Rosalie, Olivier et Flavie, ses arrière-petits-enfants Nathan, Louis, Olivier, Philip et Arthur ainsi que plusieurs parents et amis.L'exposition aura lieu le vendredi 25 mars de 18h30 à 21h30 au418, BOUL LABELLE, ROSEMÈREwww.salonsfunerairesguay.comLes funérailles auront lieu le samedi 26 mars à 11h en l'église de Bois-des-Filion. La famille recevra vos condoléances à partir de 10h.