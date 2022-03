Mc LEAN, Richard



Au CHRDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 mars 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Richard Mc Lean, époux de Danielle Drolet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Kevin (Michelle-Mélanie), Vicky (Steve), ses petits-enfants: Kevin, Jeremy, Jade et Sean, sa soeur Jocelyne (Pierre), autres parents et amis.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage seront accueillies par la famille le dimanche 27 mars de 13h à 16h au :NOTRE-DAME -DES-PRAIRIES, QC, J6E 1G8Les marques de sympathie peuvent se traduire par des dons In Memoriam à la Fondation Mira.