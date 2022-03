BURON, Denise



Le 16 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement madame Denise Buron, de Varennes.Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Paul Charbonneau et la fille de feu Yvonne Mathon et de feu Adrien Buron.Elle laisse dans le deuil ses enfants René (Andrée Gosselin), Rachel (Maurice Tremblay), Monique, Denis (Sylvie Lapierre) et Diane (Michel Gendron), ses 12 petits-enfants et leur conjointe et conjoint, de même que ses 21 arrière-petits-enfants, sa soeur Hélène, ses belles-soeurs Rosine, Madeleine, Nicole et Renée, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 | Téléc. (450) 655-0941le vendredi 25 mars de 14h à 16h et de 19h à 21h et le samedi 26 mars de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le samedi 26 mars à 11h en la basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes, et de là au cimetière de Varennes.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.