BRIÈRE, Rémi



À son domicile, entouré des siens, le 10 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Rémi Brière.Il laisse dans le deuil son épouse Marielle Goyer, sa fille Josée (François Cadrin), ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, et nombreux parents et amis.Une célébration de sa vie aura lieu ultérieurement dans l'intimité.