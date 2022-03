MAINVILLE (née Imbault)

Ghislaine



Partie rejoindre son conjoint feu Fernand Mainville, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Louis) et Éric (Annie-Claude), ses petits-enfants: Mélanie (Steve), Mélissa (Nicolas), Michelle (Francis) et Justin, ses arrière-petits-enfants: Mélody, Alexis, Jade, Emma, Zoé, Raphaël et Félix, ses soeurs et ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 avril 2022 de 13h30 à 16h30 à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER O., LONGUEUIL450 463-1900Suivi d'un hommage en la chapelle dès 16h30.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.Un remerciement tout spécial au personnel de la Source Bleue.