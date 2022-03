LAMARRE (née DESROCHERS) Michelle

LAMARRE (née DESROCHERS)

De Châteauguay, le 11 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée paisiblement Madame Michelle Lamarre (née Desrochers), épouse de Monsieur Jean-Paul Lamarre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane (Carolyne Carrière), Caroline (André Gariepy, sa fille Myriam), ses petits-enfants, Marc-Antoine (Emilie), Cloé, Zachary. Elle laisse également son chien adoré, fidèle compagnon depuis plusieurs années Charly ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Nous remercions chaleureusement le Docteur Jean-Philippe Parent et tout le personnel infirmier du CHAL pour les excellents soins et leur tendresse à l'égard de maman.La famille proche se recueillera en toute intimité.