LUSSIER, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur André Lussier, survenu le 11 mars 2022, à l'âge de 84 ans. Il était le fils de feu Marie-Jeanne Lemoyne et feu Émile Lussier Il était l'époux de madame Marguerite Damphousse.Outre son épouse, Il laisse dans le deuil sa soeur Louise (Jacques Guesthier), ses nièces Nathalie (Éric Boivin), Manon, sa belle-soeur Denise Damphousse, ses enfants, Jacinthe, Nathalie, Pierre Brassard, leur famille ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mars 2022 à 10 h, en :231 RUE DES SABLES, LAVAL, H7G 3V9Une cérémonie aura lieu à 11 h.L'inhumation aura lieu à 13 h 30 au :130 RUE DE L'ÉGLISESAINT-SAUVEUR-DES-MONTSJe tiens à remercier tout le personnel du CHSLD Ste-Dorothée pour les soins personnalisés dont André à bénéficier durant son séjour et l'accompagnement que j'ai reçu comme aidante naturelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.