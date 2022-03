MARIN, Normand



À Montréal, le 9 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Normand Marin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Diane Lafrenière, son frère Jean-Yves Marin, ses cousin et cousines, ses neveux et nièces ainsi que ses amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 25 mars 2022 entre 13h et 17h. Une cérémonie commémorative se tiendra à 16h30 au salon même.