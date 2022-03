LECLERC, Roger



De Saint-Michel, le jeudi 10 mars 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Roger Leclerc, époux de madame Nicole Riendeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joël (Isabelle) et Patrick (Macha), ses petits-enfants Marianne, Samael, Jayson et Emerik, ses frères Denis (Murielle), André (Jeanne) et René (Ginette), ses soeurs Ginette, Réjeanne (Marcel) et Paulette (Serge), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Michel le samedi 30 avril 2022 dès 13 heures, suivi des funérailles à 14 heures.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.