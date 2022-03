AUBRY-BILODEAU, Ghislaine



Au CHSLD Jean-De-La-Lande, le 17 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Dame Ghislaine Aubry, épouse de feu Marcel Bilodeau.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: François (Claire Carrier), Hélène (Jean Landry), Claire (feu Marcel Dion), Céline (René Landry) et Denis (Sophie Bélisle) ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Jean-Guy s.j., neveux, nièces, parents, amis et voisins de la rue Marquette.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)le samedi 26 mars 2022 de 10h à 12h. La cérémonie suivra à 12h à la chapelle du complexe. Compte tenu de la distanciation demandée dans le salon et la chapelle, considérez qu'il est possible de suivre la cérémonie en direct, grâce au service de captation du rituel sur le site d'Urgel Bourgie.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.Sincères remerciements au personnel du CHSLD Jean-De-La-Lande pour leur dévouement auprès à notre chère maman.