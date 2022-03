LÉVEILLÉE née LIZOTTE

Cécile



À Terrebonne, le 1er mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Cécile Lizotte, épouse de feu M. Gérard Léveillée.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Robert (Robert), Claudette (Pierre), Josée (feu Gerry), Diane (Denis) et Pierre (Linda), ses 6 petits-enfants et ses 6 arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Reine), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mars de 18h à 22h, le dimanche 27 mars de 11h à 16h aux850, MONTÉE MASSONMASCOUCHEUn hommage suivra en chapelle à 16h. Il sera possible de visionner la cérémonie via le lien de webdiffusion directement sur notre site web