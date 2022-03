ARBOUR née DELAROSBIL

Mathilde



Au CHSLD les Deux-Rives, le 11 mars 2022 à l'âge de 78 ans, est décédée entourée des siens Madame Mathilde Delarosbil, épouse de monsieur Réal Arbour.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie et Sonia (Umberto jr), ses petits-enfants, Yanik (Amélie), Cassandra (Maggie), Sébastien (Catherine) et Francis (Joliane) ainsi que ses arrière-petits-enfants, Daliane et Mathis. Elle laisse également son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 2 avril 2022 de 13h à 16h. Une liturgie sera dite en chapelle à 16h.