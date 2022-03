DUPRÉ, Jean



Au Domaine des Forges à Laval, le 7 mars, à l'âge de 90 ans, est décédé Jean Dupré, époux de Claire Shumko.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Luc (Francine) et Yvon (Sylvie), ses petits-enfants Mélissa (Eric) et Stéphanie (Rémi), ses nombreux arrière-petits-enfants Maxime, Alicia, Rose-Alice, Philippe et Laurianne ainsi que sa belle-soeur Denise (Pierre), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 26 mars dès 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h au même endroit.