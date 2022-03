LANDRY, Pauline

(née Castonguay)



À Québec, le 14 février 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Pauline Castonguay, épouse de feu Maurice Landry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carmen (feu Louis-René Simard) et Gilles (Andrée Girard), ses petits-enfants Louis-Éric, René-Marc, Martin et Marie-Christine, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux et nièces.La famille vous accueillera dimanche, le 3 avril 2022, de 10h à midi à laLiturgie et hommage suivront au même endroit.Les cendres seront inhumées au cimetière Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil au printemps.