LENTO (née DUBOIS), Jeannine



À Montréal, le 17 mars, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Jeannine Dubois, veuve de Giuseppe Lento.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Nancy), Pierre (Rosina) et François (Carmen), ses petits-enfants, ses frères Pierre et Jacques, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'Église St-Gilbert (5420, rue des Angevins, St-Léonard, Qc), le lundi 21 mars à 19h.Ses cendres seront inhumées le lendemain, mardi le 22 mars à 15h au Cimetière St-Vincent de Paul (3503, boul. Lévesque Est, Laval, Qc).La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Rosemont.