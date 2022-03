FORINO née NOTARO, Maria



De Saint Patrice de Sherrington, le 17 mars 2022 à l'âge 90 ans, est décédée madame Maria Notaro, épouse de monsieur Vincent Forino.Outre son époux, est laisse dans le deuil ses enfants Carole (Ron Quick), Carmen (Jocelyn Dallaire) Rosa, Roger, Joseph, Jean-Louis, Sylvain (Sylvie Giroux), Pierrette (Dany Côté) et Denis, ses petits-enfants Nicholas, Vincent, Austin, Jessica, Anthony, Cédric-Vincent, Coralie, Alexandre, Lucas, Samuel, Ariane et Lydia, ses 4 arrière-petits enfants, sa soeur Rosa Notaro Carullo, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Patrice de Sherrington, le samedi 26 mars 2022 dès midi suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergements en soins palliatifs de La Prairie.