COSSETTE, Jean-Jacques



À Val-d'Or, le 27 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement, entouré des siens Monsieur Jean-Jacques Cossette, fils de feu Benoît Cossette et de feu Germaine Trudel.Il laisse dans le deuil sa conjointe Alexandra, sa fille Viviane; ses petits-enfants: Alain-Claude, Olivier, Yolaine et Marie-Michèle; ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Élysian, Louis et Aymeric; ses frères et soeurs: Jean-Marie, Marcel, Suzette, Janine, Solange, René, Jean-Paul, Micheline et Francine; la mère de ses enfants Marie-Paule; ses neveux, ses nièces et plusieurs parents, amis et employés de Forex, ainsi que sa fidèle collaboratrice Johanne.Il est parti rejoindre son fils Alain, ses frères: Fernand, Renald, Bertin et Robert; sa soeur et filleule Nicole.Le départ de Jean-Jacques, grand homme et bâtisseur de l'Abitibi, laisse une marque indéfectible pour sa famille, pour la région et pour l'oeuvre de sa vie, Forex.La famille vous accueillera le mercredi 23 mars de 19h à 22h, le jeudi 24 mars de 11h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 25 mars de 10h à 12h30 au:582, AV. CENTRALEVAL-D'OR, QUÉBEC, J9P 1P8Les funérailles auront lieu le vendredi 25 mars 2022, à 13h en l'église St-Sauveur de Val-d'Or.En toute intimité et entouré de sa famille, Jean-Jacques sera inhumé au Mausolée Famille Cossette à Val-d'Or.Au lieu de fleurs et en son honneur, la famille sera reconnaissante de dons ou d'aide auprès de personnes dans le besoin, comme il savait si bien le faire.