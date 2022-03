LADOUCEUR, Gaston



À Joliette, le 5 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens M. Gaston Ladouceur, époux de Mme Nicole Ravary.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Cécile), Linda, Denis (Martine), Claude (Manon) et Sophie (Jacques), ses petits-enfants Jonathan, Marie-Pier, Marie-Claude, Marc-Étienne, David, Alexandra, Guillaume, Gabriel, Joël, Julien et son père Martin et Charlotte, ses arrière-petits-fils Zach et Willis, ses trois soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 26 mars de 12h à 18h. Une cérémonie aura lieu à 18h au même endroit.