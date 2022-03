Après le bingo, le disco pour Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc a trouvé le moyen de s’amuser durant la pandémie. Avec son personnage de Belinda, la musicienne a animé des bingos (!) sur Facebook. Devant le succès de cette aventure improvisée, elle a ensuite eu l’idée de faire un album qui redonnerait ses lettres de noblesse au disco, tout en embrassant pleinement ses origines acadiennes. La voici qui arrive avec Chiac Disco.

Sans Belinda, il n’y aurait pas de Chiac Disco. L’alter ego de Lisa LeBlanc lui a permis de lâcher son fou durant les premiers mois du confinement, en 2020. Lancée en blague, l’idée de faire des bingos en direct sur Facebook a fait son chemin.

« Le premier avait super bien marché, dit Lisa. Je faisais ça avec mon chum [Benoit Morier, alias Johanne]. On en a refait un autre et puis un autre. Tout d’un coup, on avait des sponsors [commanditaires] ! »

C’est pour meubler le temps entre les rondes de bingo que Lisa s’est mise à écrire des chansons... sur le bingo. « C’était juste pour niaiser, dit-elle. Mais à un moment donné, j’avais neuf tounes de bingo. Tabarnak ! [rires] »

Influences disco

Ça faisait des années que Lisa essayait d’écrire des chansons.

« Je trouvais tout ça mauvais. On dirait que je me forçais et que ce n’était pas naturel », dit-elle.

Tout à coup, ce projet loufoque de bingo lui avait redonné l’élan pour écrire. Lisa s’est alors mise à penser à un projet plus sérieux.

Pour enregistrer son nouvel album, elle a fait appel à Mico Roy et Léandre Bourgeois, des Hôtesses d’Hilaire, de même qu’à son copain, Benoît Morier.

« On s’est donné cette contrainte-là d’essayer de faire des tounes disco, dit-elle. On ne savait pas si ça allait marcher, si on allait bien collaborer ensemble. On n’avait jamais fait ça ! »

En travaillant Chiac Disco, Lisa LeBlanc a écouté beaucoup de musique des années 1960 et 1970. Comme influences pour ce projet, elle cite Chic, Willie Nelson, Lee Hazlewood et William Onyeabor.

« Je me suis fait plein de playlists [listes d’écoute], dit-elle. J’en ai vraiment écouté, du disco ! Des trucs vraiment weird et d’autres le fun. »

En écoutant la dernière pièce de l’album Me semble que c’est facile, on semble y entendre une familiarité avec le célèbre Stairway to Heaven. Questionnée à ce sujet, Lisa répond ne pas du tout s’être inspirée de ce morceau de Led Zeppelin.

« En fait, la chanson a vraiment été inspirée par Blue Skies, la version de Willie Nelson, et Junk, de Paul McCartney, dit-elle. De toute façon, l’introduction de Stairway, Led Zeppelin l’avait volée à quelqu’un d’autre, donc je ne me sens pas trop mal ! [rires] »

Sabbatique

En 2019, fatiguée du cycle épuisant des tournées et des albums, Lisa LeBlanc avait décidé de prendre une sabbatique pour faire autre chose. La musicienne avait fait de la réalisation et de la direction artistique. La pause avait été salvatrice. Quand la pandémie a frappé, et que les salles de spectacle ont fermé leurs portes, la musicienne n’en a pas été très affectée, car elle ne s’ennuyait pas des planches. « On avait tellement fait de shows en sept ou huit ans ! »

C’est l’an dernier qu’elle a finalement recommencé à avoir le goût de jouer devant public. Et avec une belle tournée qui est prévue pour deux ans, la musicienne envisage de se promener un peu partout au Canada et en Europe.

À quoi ressemblera son nouveau spectacle ?

« Ce sera beaucoup le nouvel album, mais il y aura quand même de vieilles tounes que les gens veulent entendre. Je vais dépoussiérer le banjo ! »

A-t-elle réarrangé Aujourd’hui, ma vie c’est d’la marde en version disco ? Devant cette question, Lisa LeBlanc hausse les épaules en souriant. « Je ne dis rien. Il faudra que tu viennes voir ! »

L’album de Lisa LeBlanc, Chiac Disco, est présentement disponible. Elle sera en spectacle au MTelus le 16 juin. Pour toutes les dates de la tournée : lisaleblanc.ca.

Les coups de cœur de Lisa

Le Journal a demandé à Lisa LeBlanc de nommer quelques-uns de ses coups de cœur récents. Voici ce qu’elle avait à proposer.

Maggie Savoie

« C’est une fille du Nouveau-Brunswick qui est excellente. Elle est vraiment une bonne guitariste. Je la trouve extraordinaire et je souhaite vraiment que le monde la découvre. Elle vaut la peine. »

LUMIÈRE

« Je l’aime vraiment beaucoup. Je capote là-dessus en ce moment ! »

Bon Enfant

« C’est un gros coup de cœur pour moi en ce moment. »

Menoncle Jason

« Il est vraiment très drôle. Je suis une grosse fan de sa musique. Il est super chiac et plus western. Il est hilarant. »

P’tit Belliveau

« Tout le monde capote sur lui et avec raison, parce que c’est vraiment bon. Il chante dans son accent et c’est génial. [...] On va faire pas mal de spectacles ensemble, cet automne. Il va faire ma première partie. Je ne comprends pas trop parce qu’il pourrait facilement remplir les salles par lui-même. Mais ç’a l’air que c’est ça ! [rires] »