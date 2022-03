Arts visuels: crier la vie en noir et blanc

Présentée en grande première canadienne au Musée des beaux-arts de Montréal, l’exposition Ce qu’on a fait ensemble de l’artiste new-yorkais Adam Pendleton nous fait plonger dans un monde de réflexions et de prises de conscience – chargées de sens – en noir et blanc.

Photo courtoisie, MBAM

Il y a, dans les œuvres en noir et blanc de l’artiste de 38 ans Adam Pendleton, quelque chose d’infiniment profond, même si c’est parfois difficile à définir. À l’image des techniques multiples utilisées par l’artiste, on ne peut s’empêcher de tenter de comprendre en s’approchant tout près et en scrutant ses œuvres presque à la loupe. Il s’y trouve aussi quelque chose qui est résolument de notre époque, alors que le créateur afro-américain use de la complémentarité et de l’opposition de deux teintes de peau pour décrire la coexistence et les défis, toujours présents, entre personnes noires et blanches.

Photo courtoisie, MBAM

« We are not [Nous ne sommes pas] », insiste l’artiste conceptuel américain, né en Virginie, à coups de lettres géantes découpées sur quatre tableaux immenses (encre de sérigraphie) dans la première salle de l’exposition. Une variation en quatre temps du message véhiculé par celui qui est aussi l’auteur du manifeste Black Dada (2008). Une adresse composée de déclarations à la négative exprimant tout ce que les personnes noires « ne sont pas ».

Pour sa première proposition individuelle au Canada, le réputé artiste a regroupé (trop peu) d’œuvres aux thèmes distincts se révélant au fil des minutes passées à les admirer.

Rencontre avec Yvonne Rainer

Ses œuvres – nées d’un amalgame de techniques (tantôt de la peinture, de la sérigraphie, du collage, du lettrage, de la vidéo) – jouent du noir et du blanc jusque dans les murs sur lesquels elles sont exposées. Dans une petite salle aux murs gris-noir, les pièces à l’encre de sérigraphie sur papier Black Dada Drawing (une série réalisée en 2021, pendant la pandémie) prennent tout leur sens. De la même manière, les pièces abstraites sur mylar (feuille de plastique) noir et blanc ont été fixées sur les murs d’un corridor immaculé.

Artiste multidisciplinaire, Pendleton propose aussi une vidéo d’une dizaine de minutes issue de sa touchante rencontre avec la danseuse-chorégraphe et cinéaste Yvonne Rainer, de 50 ans son aînée.

L’artiste de 82 ans s’entretient avec lui et se prête au jeu de la lecture d’un texte de Pendleton ; un bouleversant amalgame d’écrits d’activistes noirs et de poètes, dont Malcolm X. Quant à la dernière suite de tableaux alignés sur un mur blanc, elle met en scène des masques aux allures de cris, de prisonniers, combattants ou victimes de guerre qui, tel le reste de l’exposition, nous fait plonger dans de longues réflexions en lien avec la brutale actualité et soulève une foule de questions existentielles.

♦ L’exposition Ce qu’on a fait ensemble d’Adam Pendleton est présentée au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 10 juillet 2022. À combiner à l’exposition L’heure mauve de Nicolas Party (jusqu’au 16 octobre 2022).