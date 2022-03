TASSÉ DURAND, Germaine



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Madame Germaine Tassé (Durand), épouse bien-aimée de feu Henri Durand. Elle nous a quittés le 14 mars 2022 à l'Hôpital de Chicoutimi, à l'âge de 99 ans.Mère de feu Denis (Ghislaine), Lise (Yvan), feu Monique, Francine (feu Acadius Jean-Louis) et Nicole (Clermont), elle laisse aussi dans le deuil son frère Roger, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que des neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Tadoussac de Chicoutimi, pour les soins qu'ils ont apportés à notre mère en ces deux dernières années.Pour respecter sa volonté, il n'y aura pas d'exposition et les funérailles seront célébrées dans l'intimité en présence de la famille immédiate.Si vous désirez faire un don, la famille suggère la Fondation de Ma Vie (Hôpital de Chicoutimi) au 305, rue St-Vallier, Monastère des Augustines, Saguenay, G7H 5H6 ou https://www.fondationdemavie.qc.ca