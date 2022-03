VINCENT, Albert



le 9 mars 2022, est décédé monsieur Albert Vincent, époux de madame Véronique Bissonnette, de St-Urbain-Premier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Bernard (Denise), Réjean (Diane), Pierre (Marielle), Luc, Alain (Danielle) et Ghislain (Denise), ses petits-enfants Patrick, Nadine, Mathieu, Sébastien et Étienne, ses arrière-petits-enfants Jean-Michel, Anne-Sophie, Coralie, Léa, Briac, Oscar, Edouard, Élizabeth et William, sa belle-soeur Jeanne-D'Arc, son beau-frère Oscar ainsi que ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai à compter de 10 h, en l'église paroissiale de Ste-Martine, suivi des funérailles à 11 h, sous la direction de lawww.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer (https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation ou formulaire disponibles lors des condoléances).La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Châteauguay ainsi que le médecin traitant Dre Prévost de Ormstown pour leur bienveillance à l'égard de M. Vincent.