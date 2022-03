CHARETTE, Thérèse

(née Bélanger)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Charette (née Bélanger) qui s'est éteinte paisiblement entourée des siens le 15 mars 2022 à l'âge de 95 ans. Elle était la fille de feu Charles-Édouard Bélanger et de feu Alice St-Pierre ainsi que l'épouse de feu Charles-A. Charette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc, Jules, Hélène (Michel Boisclair) et Louise (Serge Labelle), ses petits-enfants Bernard et Charles, feu son frère Bernard Bélanger, feu sa soeur Monique Bélanger, ses soeurs Marthe Frappier et Madeleine Bélanger, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Dévouée et attentionnée, elle fut une épouse, une mère, une grand-mère, une belle-mère et une soeur incomparable. Tout au long de sa vie, elle répandit l'amour et le bonheur autour d'elle.La famille accueillera parents et amis le vendredi 25 mars 2022 de 15h à 21h au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALUne cérémonie sera célébrée le samedi 26 mars 2022 à 11h à l'église Notre-Dame-des-Neiges, 5366 ch. de la Côte-des-Neiges à Montréal.La famille désire remercier les équipes de l'urgence et des soins palliatifs du Centre universitaire de santé McGill.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne de l'arthrite ou au Bon Dieu dans la Rue, deux organismes qui lui tenaient à coeur.