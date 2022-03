Cet été, ose le tourisme au Québec pour ton emploi

Cher étudiant.e,

Trop souvent, lorsque je te croise, tu me dis que les emplois d’été dans les festivals et attractions, c’est surtout pour les étudiants.es en tourisme. Mais non! Alors que vient l’heure d’un choix pour ton emploi d’été, il me semble important de te rappeler que l’industrie touristique est l’un des plus importants employeurs d’étudiants.es au Québec et que c’est le plus beau tremplin professionnel, peu importe la future profession que tu envisages!

Les premières expériences de travail ont une importance majeure sur l’évolution professionnelle d’une personne. Que tu analyses les emplois disponibles selon des critères comme les horaires de travail flexible et le salaire, c’est normal. Mais, rappelle-toi que tes premiers emplois doivent avant tout te permettre d’acquérir des bases qui te seront utiles et qui seront recherchées par tes futurs employeurs, peu importe le domaine d’emploi!

Travailler dans le secteur des attractions et festivals t’aidera à développer :

● Le sens de l’engagement en côtoyant des gens passionnés de leur métier dans des entreprises majoritairement locales et exploitées par des gens d’ici!

● La polyvalence, le sens des responsabilités et le leadership dans des contextes de travail qui encouragent l’initiative et demandent une capacité de réagir rapidement face aux situations.

● Le sens du service à la clientèle de haut niveau en faisant plus que simplement offrir un service, en étant toi-même partie prenante de l’expérience du visiteur.

● La sensibilité à un développement durable qui assurera la pérennité des milieux que l’on aime faire découvrir aux gens d’ici et d’ailleurs.

● Le développement d’une compréhension plus fine des dynamiques locales en contribuant fièrement au rayonnement de ta localité et de ta région.

Toutes ces compétences et habilités, ce savoir-être, sont des clés indispensables à ta réussite professionnelle, et ce, peu importe le champ d’études et ta carrière à venir! Avec des choix d’emplois à l’extérieur comme à l’intérieur, généraliste ou spécialisé, les festivals, événements et attractions proposent une diversité d’emploi qui permet à chacun de trouver une opportunité de travail qui lui ressemble!

Cher.e étudiant.e, le tourisme, c’est la meilleure industrie pour une première expérience de travail, pour être en contact avec des clients heureux, pour faire partie d’une équipe fantastique et avoir du fun! Ça te tente d’essayer? C’est dès maintenant que se passe le recrutement pour l’été 2022 et c’est dans toutes les régions du Québec. Ne manque pas ta chance! Pour avoir un premier aperçu des postes saisonniers offerts, sache que les 25 et 26 mars plus de 30 entreprises dans une dizaine de régions ouvriront leurs portes dans le cadre des Journées de recrutement ÉAQ. info : www.enementsattractionsemplois.com

François-G Chevrier

Directeur général – Événements Attractions Québec

Père de trois étudiants et fier travailleur du tourisme québécois depuis bientôt 30 ans!