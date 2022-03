Changer d’approche hospitalière, mais à quel prix?

Ces jours-ci, on a appris que le gouvernement, pour gérer la crise des débordements dans les hôpitaux, préparait un plan pour changer son approche en abaissant la qualité des soins pour en arriver à « ... traiter un plus grand nombre de patients en mettant à contribution les familles de patients pour pallier les manques ».

Je ne sais pas ce que signifient les mots « abaisser la qualité des soins », mais pour moi, ils sont de mauvais augure. En général, quand le gouvernement diminue un service, il l’augmente rarement ensuite. Ou alors il en augmente les frais par nos impôts. Pour les plus vieux comme moi, rappelons-nous ce que nous disaient nos aînés quand ils parlaient des impôts que le gouvernement avait commencé à prélever durant la Première Guerre mondiale pour « payer les initiatives militaires et d’assistance », et qu’il n’a jamais cessé de prélever par la suite en les augmentant pour toutes sortes de raisons.

Pourquoi ne pas nous imposer une médecine de brousse tant qu’à y être ? Quand je lis que dans « les groupes de médecine familiale il faudra annuler les rendez-vous, sauf ceux de clientèles chroniques », pardonnez-moi d’y lire aussi que personne ne sera admis à l’hôpital s’il présente un malaise subit, « ... à part ceux souffrant d’une insuffisance cardiaque, d’un infarctus du myocarde, d’un AVC, ou les malades pulmonaires chroniques déjà identifiés. » Si moi je développe quelque chose de nouveau, et bien on me laissera crever.

Je ne sais plus quoi penser d’un système qui était, il n’y a pas si longtemps, parmi les meilleurs au monde. En même temps, je regarde aller notre premier ministre qui tente de nous rassurer sur la volonté de son ministre de la Santé Christian Dubé de faire pour le mieux dans les circonstances, alors qu’on dénombre chez nous le plus haut taux de cas de COVID au Canada. Devrais-je le croire ?

J’ai peur ! D’autant plus que dans ses nouvelles mesures, le gouvernement dit aussi vouloir impliquer les familles des malades pour prendre le relais du système hospitalier, tant à l’hôpital qu’à l’extérieur de l’hôpital. Pour quelqu’un comme moi dont les proches se comptent sur les doigts de moins qu’une main, que va-t-il se passer s’il m’arrive quelque chose ? Et si je me fie aux augures, ce genre de système risque de s’installer de façon permanente par la suite !

Un vieux citoyen à peu près en santé

Je pense qu’il faudrait calmer vos peurs au plus vite pour ne pas vous rendre malade pour rien. Ce plan de gestion de crise présenté au ministre de la Santé Christian Dubé visait à « ... redéfinir la manière de soigner dans les hôpitaux pour une période de quatre à six semaines », soit le temps de juguler les ultimes assauts du variant Omicron, puisqu’il porte le titre de « Guide pour la priorisation et la gestion des hospitalisations en courte durée en contexte de pandémie COVID-19 ».

Je suis consciente que ce plan comporte des propositions inquiétantes pour le commun des mortels que nous sommes vous et moi. Mais en même temps, il faut se rendre à l’évidence que le gouvernement a besoin de balises issues du milieu médical pour savoir comment orienter ses politiques si la crise perdure.

J’abonde dans votre sens quand il est question d’impliquer les proches dans une perspective de remplacement du personnel hospitalier, surtout quand on sait que ces proches sont déjà largement sollicités et très peu considérés dans le système. Mais en dehors des élucubrations de tout un chacun sur le bien-fondé on non de ces propositions, il me semble évident qu’il va falloir que soient instaurées d’autres façons de fonctionner dans le système, si on ne veut pas qu’il éclate à plus ou moins long terme.