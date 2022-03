Chasser l’incertitude...

« Improvisation » n’appartient pas au vocabulaire des nouveaux décideurs du Canadien.

Non pas que le mot a été rayé, puisque l’on doit parfois improviser pour contourner des obstacles imprévus dans le plan d’attaque. Mais, quand on tend une oreille attentive aux propos de Kent Hughes, on réalise que le directeur général et son patron, Jeff Gorton, ont établi un modèle d’affaires qu’ils ont la ferme intention de respecter dans les moindres détails.

Que ce soit au niveau de l’entraîneur.

Que ce soit au niveau du département du recrutement.

Que ce soit au niveau d’un département spécialisé dans les statistiques avancées.

Que ce soit au niveau des effectifs.

On a établi des règles, on a dressé un plan de gestion de l’entreprise, avec des conditions strictes.

Combien de fois avez-vous entendu Hughes et Gorton mentionner que la nouvelle philosophie de l’équipe est basée sur la rapidité et la créativité et que les changements apportés aux effectifs seront faits dans le but de dénicher des joueurs répondant à ces critères ?

Et l’entraîneur devra respecter cette philosophie.

Jeudi, Hughes n’a-t-il pas insisté sur le travail de Martin St-Louis ?

« Martin connaît très bien la direction que nous avons empruntée pour atteindre les objectifs. Par conséquent, si Martin n’est plus avec nous dans cinq ans ou plus, le nouveau pilote devra accepter de diriger l’équipe comme le désirent les décideurs de l’entreprise. »

Verdict rendu pour Chiarot

Comme il était clair que Ben Chiarot ne figurait pas dans les plans en raison de son futur statut de joueur autonome sans compensation.

« Dès le début de notre mandat, on savait que Chiarot ne serait plus avec nous à la date limite. C’était une décision que nous avions prise. »

Pourtant, sa fiche montrait une nette progression dans sa carrière. Mais dans le contexte actuel, avec une masse salariale exagérément trop élevée, on n’avait aucune chance d’acquiescer à ses demandes financières.

Plutôt que de le perdre sans en retirer le moindre retour sur l’investissement, pourquoi ne pas profiter de l’effervescence créée par la date limite des transactions ?

C’est ce que le Canadien a fait.

Maintenant, on passe à une autre phase du programme de relance.

Avant d’obtenir des réponses précises sur le statut de Carey Price, avant d’avoir pris une décision définitive sur l’avenir de certains patineurs au sein de la formation, avant de concocter des moyens rapides dans le but d’assurer plus de flexibilité avec le plafond salarial, il reste encore deux jours avant la clôture du marché des transactions.

Cela signifie que Hughes et Gorton se tiendront aux aguets, prêtant une attention particulière à tous les clubs, s’informant sur les disponibilités de quelques joueurs.

La curiosité

Il y avait 19 recruteurs des équipes de la ligue au match de jeudi soir entre le Canadien et les Stars de Dallas. Certes, John Klingberg était un joueur ciblé, mais le Tricolore avait une vitrine bien garnie. Est-il besoin d’ajouter que les récents succès en attaque d’Artturi Lehkonen ont piqué la curiosité de plusieurs DG ?

Lehkonen est un joueur sur qui on peut compter en tout temps. Il excelle dans les matchs d’une grande importance. Il est fiable dans les trois zones, et sa polyvalence lui permet de travailler au sein des unités spéciales, surtout celle en infériorité numérique. Il s’agit du profil d’un joueur pouvant exercer un impact au sein d’une formation se préparant à participer au tournoi printanier.

Jeudi, Christian Dvorak a fait son entrée après une longue inactivité en raison d’une blessure au cou. Il est bien connu des équipes de l’Association de l’Ouest. Mais dans son cas, une question se pose : ne devrait-on pas se donner du temps pour mieux évaluer ce joueur qui, pourtant, a connu de bons moments avec les Coyotes de l’Arizona ?

Comment peut-on analyser ses performances d’un début de saison chaotique ? Que sait-on de lui sous le régime actuel ? Rien, si ce n’est qu’il s’est bien défendu face aux Stars.

Avant d’attaquer la prochaine phase de sa stratégie administrative, le duo Gorton-Hughes fera preuve de vigilance puisqu’il sait très bien que l’opportunité de réaliser une bonne affaire se présente souvent quand des équipes à la recherche de renfort se montrent plus généreuses, arrivées au point de non-retour.

Finalement, à partir de 15 h, lundi, les nouveaux décideurs devront chercher par tous les moyens à chasser l’incertitude.

Dans le cas de Carey Price.

Dans le cas de Jonathan Drouin.

Et au sujet de la masse salariale.

Où ira Giroux ?

En Floride, on voit Claude Giroux aux côtés d’Aleksander Barkov.

Au Colorado, on voit Giroux comme un joueur d’une grande polyvalence, un patineur incontournable quand arrive le tournoi printanier.

Ne reste que deux jours. Les discussions se multiplient, les offres fusent de toutes parts.

C’est une bataille de tous les instants. Qui présentera la meilleure proposition ? Mais a-t-on un pouvoir d’achat pour tenter le grand coup ?

La liste des joueurs disponibles est longue.

Plusieurs questions

Certes, l’arrivée de Ben Chiarot en Floride est un avertissement sévère de la part des Panthers. Pas étonnant que les Hurricanes de la Caroline veulent donner plus de profondeur à leur attaque, que les Maple Leafs de Toronto regardent de très près s’ils peuvent ajouter le vétéran Mark Giordano à leurs effectifs.

Jakob Chychrun prendra-t-il la direction de Los Angeles ?

Les Predators de Nashville ont discuté de contrat avec Filip Forsberg, hier. Vont-ils réussir à s’entendre ?

Un week-end qui promet.