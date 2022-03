LAMANQUE GUAY, Gisèle



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Mme Gisèle Guay Lamanque, épouse de feu Claude Lamanque.Elle laisse derrière elle ses enfants, ses petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, son frère, sa soeur Réjeanne, plusieurs neveux et nièces.En raison des circonstances actuelles de la pandémie, la famille et les amis sont invités à nous visiter 2 heures avant le service qui se tiendra le samedi 26 mars à 11:00 en l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155 rue Wellington à Verdun, la famille vous recevra dès 9:00 afin de lui rendre un dernier hommage.LAURENT THÉRIAULT