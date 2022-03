Dans l’œil du Québec inc.: le PDG de Gildan touche gros

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Il empoche plus de 700 000 $ grâce à des options

Capture d'écran courtoisie

Glenn Chamandy, le grand patron de Vêtements de sport Gildan, a réalisé un profit de près de 735 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions, cette semaine. Le titre de l’entreprise montréalaise a gagné plus de 15 % au cours des 52 dernières semaines, mais il est en net recul depuis le début de 2022.

Deux distributeurs d’ici vendus à des Américains

United Bottles & Packaging (UB&P), un distributeur de bouteilles et de contenants en verre de Laval, vient d’être acquis par le géant Berlin Packaging de Chicago pour une somme non divulguée. Fondée en 1994, UB&P compte plusieurs microbrasseries parmi ses clients. À Québec, Distributions Franco a pour sa part accepté une offre d’achat de Strategic Retail Partners, une firme du Colorado. Fondée il y a une vingtaine d’années, Distributions Franco distribue des produits électroniques, des jouets, des lunettes, des bijoux et des vêtements à des commerces de proximité, notamment des stations-service, des dépanneurs et des pharmacies.

Matrox vend une division pour 1,1 G$

La multinationale technologique québécoise Matrox a annoncé cette semaine la vente de sa division d’imagerie pour 875 millions $ US (1,1 milliard $ CA). « Cette transaction nous permettra de continuer à investir massivement dans la croissance de Matrox », a précisé dans un communiqué le président de l’entreprise, Lorne Trottier. L’acheteur est la firme américaine Zebra Technologies, cotée au Nasdaq. Rappelons qu’en 2019, M. Trottier a acquis la propriété totale de Matrox après un long litige avec l’autre cofondateur de l’entreprise, Branko Matic.

Clinia recueille 5 M$

La jeune pousse québécoise Clinia vient de récolter 4,3 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par AQC Capital avec la participation d’Anges Québec, de Kastello (la société d’investissement de Richard Fortin, l’un des cofondateurs d’Alimentation Couche-Tard) et Formentera Capital. Clinia a mis au point une sorte de Google spécialisé dans la santé qui permet aux travailleurs des entreprises de ce secteur de mieux trouver l’information pertinente et de la présenter de façon optimale aux patients.

Le nouveau patron de 5N Plus achète

Photo d'archives, Roger Gagnon

Gervais Jacques, qui est PDG intérimaire de 5N Plus depuis décembre, vient d’acheter pour un peu plus de 160 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise. M. Jacques est un ancien cadre du géant minier Rio Tinto, où il a notamment dirigé la division Aluminium (ex-Alcan). 5N Plus se présente comme un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance.

Une VP d’iA encaisse

Renée Laflamme, vice-présidente Assurance, Épargne et retraite individuelles chez iA Groupe financier, a réalisé un gain de plus de 150 000 $ en exerçant des options, cette semaine. Comptable de formation, Mme Laflamme est à l’emploi de l’assureur de Québec depuis 1998. Le titre d’iA a gagné plus de 10 % au cours des 52 dernières semaines.