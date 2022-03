Des fidèles compagnons de partout dans le monde

Devant une hausse de popularité pour les chiens de compagnie durant la pandémie, de nombreuses familles ont choisi de se tourner vers l’adoption à l’international pour dénicher un compagnon à quatre pattes. Un beau projet sur papier qui peut toutefois apporter son lot de défis.

Samia Atmane et Michèle Augsburger Clairet Doucet, du refuge Sara Morocco à Agadir au Maroc, supervisent les adoptions au Québec depuis mars 2021.

En moins d’un an, elles ont procédé à l’adoption d’une cinquantaine de chiens.

« On voyait qu’il y avait un besoin ici au Québec qui était assez important », indique Mme Atmane.

Les pitous arrivent au Québec vaccinés, vermifugés et stérilisés pour la somme de 750 $, vols et transferts inclus. Ils sont tous conformes aux normes de Santé Canada et il y a un processus de jumelage pour s’assurer que le chien et l’adoptant sont compatibles.

« Et nos chiens s’adaptent assez bien. On n’envoie pas de chiens hystériques ni de chiots, ils sont trop fragiles, tient à préciser Mme Augsburger Clairet Doucet. Sur la cinquantaine de chiens adoptés au Québec, on a dû en replacer deux ».

De nombreux refuges coordonnent des adoptions à l’international.

Quatre chiens adoptés

Alexandrine Baril a adopté cinq chiens, dont quatre de pays étrangers. Chacun d’eux a une personnalité qui a exigé de l’ajustement, du temps et beaucoup d’amour. S’ils sont source de bonheur, il ne faut pas oublier qu’ils arrivent parfois avec une histoire qui n’est pas toujours rose.

Photo courtoisie

« Ce n’est pas nécessairement demain qu’il sera le chien de tes rêves. Mais il va le devenir », fait-elle valoir.

Une décision difficile

Les responsables de Sara Morroco invitent à la prudence et rappellent qu’il faut être prêt à accueillir un compagnon pour la vie, avec les défis que ça peut impliquer.

Élise Vadnais n’avait que de bonnes intentions lorsqu’elle a adopté Cookie, originaire du Maroc. Elle souhaitait vraiment poser « l’acte de sauver un animal ».

« À la SPA, je ne trouvais pas ce que je cherchais et qui convenait [à ma réalité] », explique-t-elle. Lorsqu’elle a accueilli Cookie, il présentait des problèmes d’anxiété et d’agressivité qui lui ont été impossibles à gérer. Elle a dû se résigner à le replacer en adoption.

« Ce sont des chiens qui ont un background et ça prend vraiment une base en éducation, croit-elle. Et le voyage en avion, ça peut un peu le traumatiser et changer sa personnalité ».

Un chien rescapé de l’explosion de Beyrouth

Photo courtoisie

Une famille de Montréal a adopté Toppy dont les maîtres sont décédés dans l’explosion de Beyrouth en 2020.

Jean-Nicolas Gagné et sa famille tenaient à adopter un chien de refuge.

« On voulait lui donner une deuxième chance », fait-il valoir.

C’était en pleine pandémie et les refuges locaux étaient malheureusement inondés de demandes d’adoptions.

C’est alors que M. Gagné est tombé sur une annonce pour l’adoption de Toppy, un maltipoo (un mélange de bichon et de caniche) de cinq ans, originaire du Liban.

Ses maîtres sont décédés lors de l’explosion de Beyrouth, en août 2020.

Le chien est arrivé avec un bagage et des défis. Il est notamment devenu très protecteur.

« On voyait des comportements très anxieux. J’ai deux jeunes filles et quand je m’approchais, il grognait et jappait », explique-t-il.

Avec du travail et de la patience, Toppy est devenu un bon chien.

« Mais tu vois qu’il n’a pas eu une vie paisible, il porte des marques », termine M. Gagné.

Ça prend du temps

Claudia Langlois, qui a accueilli Tonik en novembre dernier du Maroc, confirme que ça demande beaucoup de temps et d’énergie.

Mme Langlois était consciente que l’adoption du chien de 4 ans était « un coup de dés » et qu’elle aurait pu mal tomber.

« Ça se passe bien. Mais c’est certain que l’on doit être prêt à donner du temps, ce n’est pas une poupée », explique-t-elle.

L’adoption dans les refuges à l’international peut être un défi, car le passé du chien n’est pas toujours connu et il peut avoir des traumatismes ou des blessures mal guéries.