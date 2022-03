SANSOUCY, Henri



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Henri Sansoucy, survenu le 31 décembre 2021, à l'âge de 92 ans. Il était le conjoint de Mme Madeleine Fortin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Lise et leurs conjoints, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mars 2022, de 14 h à 17 h à la :La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital de Châteauguay Anna Laberge pour le soutien et les bons soins prodigués.