L'HEUREUX, Yvon



À la Maison Victor-Gadbois, le 11 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Yvon L'Heureux, originaire de St-Césaire. Il était le fils de feu Philippe L'Heureux et de feu Thérèse Borduas. Il était également le conjoint de feu Francine Dussault.Il laisse dans le deuil ses enfants Sophie et Martin (Sylvie Tousignant), ses petits-enfants Audrey-Anne, Philippe, Rafaëlle et Justin, sa soeur Lucille (Jeffrey Bridgeman), son frère Pierre, son neveu Patrice, sa nièce Bénédicte ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 mars 2022 de 14h à 17h à la :Suivra ensuite la cérémonie à 17h, en la chapelle de la coopérative.Pour que la vie continue... Un don en la mémoire d'Yvon à la Maison des soins palliatifs Victor-Gadbois prendrait tout son sens.La famille tient à remercier leur équipe extraordinaire pour leur grande humanité.