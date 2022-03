LANCIAULT, Guy



À La Prairie, le 28 janvier 2022, est décédé M. Guy Lanciault, à l'âge de 89 ans et 10 mois.Il laisse dans le deuil son épouse Lucienne Rémillard, ses enfants: Pierre, Daniel (Christine Bouchard), André (Anne Blanchet) et Guylaine (Bertrand Fredette) ainsi que ses petits-enfants: Benoit, Nicolas (Stéphanie Mélissa MacDonald), Andréanne (Ken Morrissette), Tara (François Bizier-Filion) et ses arrière-petits-enfants: Henri James, Bryan, William et Arthur, sa soeur Marie-Claire (feu Albert Belouin) et plusieurs neveux et nièces.Professeur à la Commission des Écoles Catholiques de Montréal de 1954 jusqu'à sa retraite. Par la suite, son amour du public l'amena à faire du taxi pendant une vingtaine d'années et en même temps conduire des personnes à mobilité réduite dans les hôpitaux de Montréal. En l'an 2000, après quelques pontages, il devient bénévole pour la Popote Mobile. Il livrait des repas à des personnes seules qui l'accueillaient souvent en lui disant: "Vous êtes mon seul sourire de la journée." Il prenait quelques instants pour un petit mot d'encouragement.Mais la pandémie est venue mettre un frein à sa joie de vivre jusqu'à l'épuisement...Maintenant qu'il est dans la Lumière, qu'il a retrouvé parents et amis, nous lui demandons de veiller sur nous ici-bas et de nous donner la main pour continuer notre chemin...Une messe sera célébrée le samedi 26 mars 2022 à 14h en l'église St-Cyprien de Napierville.Inhumation à une date ultérieure à St-Jacques-le-Mineur.