[EN DIRECT] 24e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L’offensive russe en Ukraine se poursuit pour une 24e journée dans plusieurs villes d'Ukraine.

L'essentiel de la 24e journée de guerre en trois points

Voici les derniers développements, minute par minute

9h16 | Plus de 3,3 millions de personnes ont déjà fui l’Ukraine

Le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, a précisé que 3 328 692 Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début de la guerre le 24 février. En outre, 58 030 autres ont rejoint les chemins de l’exode depuis son précédent bilan de vendredi.

Nos reporters sont en Moldavie, un petit pays à la frontière de l'Ukraine qui n'est pas membre de l'OTAN, ni de l'Union européenne.

Depuis le début de l’invasion russe, plus de 350 000 réfugiés ont franchi ses frontières. L’ex-république soviétique a beau être l’une des nations les plus pauvres d’Europe, ses habitants ont fait preuve de leur hospitalité légendaire envers les nouveaux arrivants.

Suivez en photos la trajectoire qu’empruntent les milliers d’expatriés ukrainiens en Moldavie, de la douane au lit où ils peuvent finalement poser leurs bagages pour quelques jours - ou quelques semaines.

Valentyna Katkova, 77 ans, ne sait pas ce qui lui donne le plus envie de pleurer : le grand âge et la maladie ou le fait de vivre terrée dans le métro de Kyïv pour échapper aux bombes russes.

À la frontière de l'Ukraine, la Moldavie a peur d'être elle aussi dans le viseur de Vladimir Poutine.

Des Moldaves ont ouvert leur coeur et la porte de leurs maisons à des milliers de purs inconnus qui n'avaient nulle part où aller après avoir fui la guerre via leur pays, l'un des plus pauvres d'Europe.

Les ambitions mégalomanes de Poutine et la présence d'une région séparatiste prorusse en Moldavie inquiètent, si bien que plusieurs citoyens ont leur passeport et leurs bagages à portée de main.

7h42 | L'Allemagne, très dépendante de la Russie pour son approvisionnement en hydrocarbures, risque de manquer de gaz l'hiver prochain, a déclaré dans un entretien samedi le ministre de l'Économie qui multiplie les démarches pour éviter ce scénario.

7h27 | Pour la Suisse, la guerre en Ukraine est une «folie dévastatrice»

La guerre menée par la Russie en Ukraine est « mue par une folie dévastatrice » et la Suisse est « prête à assumer » le prix pour « défendre vaillamment et sans relâche la liberté et la démocratie », assure samedi le président de la Confédération suisse Ignazio Cassis.

7h05 | Des dizaines de morts dans le bombardement d’un site militaire à Mykolaïv

Des dizaines de personnes ont été tuées dans une frappe vendredi contre une caserne militaire dans le sud de l’Ukraine, à Mykolaïv, ont raconté samedi des témoins à l’AFP, alors que les opérations de secours se poursuivent.

La Russie utilise dans son offensive contre l'Ukraine une partie de sa nouvelle génération de missiles, qualifiés par Moscou d'«invincibles», d'«hypersoniques», d'une portée illimitée ou invisibles des radars, quatre ans après avoir été dévoilés par Vladimir Poutine.

3h44 | La Russie dit avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, une première

L’armée russe a dit samedi avoir tiré des missiles hypersoniques en Ukraine, un recours en combat qui semble être une première, en pleine course mondiale pour se doter de ces armes qualifiées d’«invincibles» par Vladimir Poutine.

L'exil, la prison ou la mort. C'est généralement le sort réservé aux opposants du régime de Vladimir Poutine, qui n'a cessé de se durcir dans la dernière décennie et d'autant plus depuis la guerre en Ukraine.

