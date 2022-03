Encore du chantage caquiste

Bien au-delà des enjeux de transparence qui ont visé le maire Bruno Marchand, cette semaine, c’est une joute politique des plus désolante qui se joue à l’encontre de la région de Québec et du plus important projet de son histoire, le tramway.

Après une trêve qui a coïncidé avec l’arrivée du maire Bruno Marchand, le gouvernement de la CAQ a repris cette semaine là où il avait laissé le sujet avec Régis Labeaume.

En début de semaine, lors d’un plénier sur le tramway, M. Marchand a réclamé que le gouvernement adopte rapidement les décrets nécessaires au lancement des appels de proposition pour le matériel roulant et les infrastructures du tramway.

Jeudi, la ministre Geneviève Guilbault a de nouveau renvoyé la balle à Ottawa pour tenter de justifier le fait que le gouvernement Legault tarde à adopter lesdits décrets. « Il faut faire les choses dans l’ordre », a plaidé la ministre, déclaration qui équivaut à rire au visage des gens de Québec.

Car la vérité, c’est que le fédéral n’a jamais reçu de demande de Québec pour les coûts supplémentaires engendrés depuis les modifications qui font passer le tramway à D’Estimauville plutôt qu’à Charlesbourg.

Pendant ce temps, en pleine tempête, le maire Marchand a dû expliquer pourquoi la Ville n’avait pas rendu publique une étude sur la circulation, et dont Le Journal a obtenu copie.

On apprenait dans ce document que les temps de parcours pourraient doubler, avec un tramway, pour les automobilistes empruntant Grande Allée et Laurier. Il ne s’agit que de données préliminaires, s’est défendu l’élu.

Sabotage du projet

Le problème, c’est que le petit jeu du gouvernement de la CAQ a déjà coûté très cher et coûtera encore plus cher aux contribuables. En effet, plus les décrets tardent à être adoptés, et plus les coûts gonflent. Le tramway en a déjà fait les frais, et il en va ainsi pour les projets partout au Québec.

Et comme tout ce qui traîne se salit, on ne le dira jamais assez, le gouvernement nuit sciemment à l’adhésion envers un projet pourtant vital pour le développement de la région.

Mais il ne faut pas s’étonner. Le gouvernement caquiste n’a jamais démontré de réel appétit pour le tramway. Il a été le dernier parti au Québec à l’appuyer, et a donné l’impression de tout faire pour le saboter depuis son arrivée au pouvoir en 2018, en multipliant les embûches empêchant sa réalisation.

Tunnel du chantage

Il faudrait d’ailleurs être aveugle pour ne pas comprendre que le gouvernement n’a qu’une idée, à quelques mois d’une campagne électorale. Il veut pousser Bruno Marchand dans les câbles afin qu’il appuie son dogmatique troisième lien.

Peu importe si on ne connaît ni le tracé ni les coûts, qui ont changé du tout au tout, ou que la science démontre qu’on ne réglera pas la congestion, bien au contraire. Pour son projet phare, coûte que coûte, la CAQ n’attendra pas le fédéral. Elle ira bientôt de l’avant avec une pelletée de terre bidon et électoraliste, sans se poser plus de questions.

Et pendant ce temps, à Montréal, le gouvernement caquiste annonçait, hier, un budget de 6,4 milliards financé à 80 % par Québec afin de prolonger la ligne bleue du métro de Montréal.

Se montrer ambitieux pour la métropole, c’est parfait. Mais en attendant, il faut voir les choses en face : la capitale n’a jamais été aussi mal servie que depuis quatre ans. Devant un tel constat, le maire Bruno Marchand ne doit pas se laisser intimider et se tenir debout devant toute forme de chantage éhonté.