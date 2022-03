Enfin une victoire pour le TFC

Le Toronto FC a marqué plus d’un but dans une rencontre et signé la victoire pour une première fois cette saison, battant 2 à 1 le D.C. United au BMO Field, samedi après-midi.

En deux défaites et un match nul cette année en Major League Soccer (MLS), les «Reds» n’avaient jamais touché la cible plus qu’une fois.

C’était visiblement l’ingrédient qui manquait puisque les hommes de Bob Bradley n’ont plus regardé derrière après avoir pris les devants à la 53e minute de jeu.

Jonathan Osorio a inscrit ce filet de façon spectaculaire en reprenant en plongeant et du bout du pied le ballon centré au deuxième poteau par Luca Petrasso. Alejandro Pozuelo avait secoué les cordages une demi-heure plus tôt, ouvrant son compteur cette saison.

Russell Canouse avait mis le D.C. United au tableau dès la 10e minute, d’une longue redirection de la tête.

Des champions réduits au silence

Peut-être encore sous le choc de sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CONCACAF, le New York City FC a été sans réponse contre l’Union de Philadelphie, qui l’a emporté 2 à 0 au Yankee Stadium.

Pas plus tard que mardi, le champion en titre de la MLS est passé au tour suivant de la compétition intercontinentale malgré une surprenante défaite de 4 à 2 dans le second match contre Comunicaciones, au Guatemala.

Avec peu d’essence dans le réservoir, les représentants de la Grosse Pomme ont rapidement subi les attaques de l’Union. Alejandro Bedoya et Daniel Gazdag ont marqué avant la 33e minute et Andre Blake n’a eu que trois arrêts à faire.

Philadelphie est toujours invaincu cette saison, montrant une fiche de trois victoires et un verdict nul.

En Ohio, le FC Cincinnati a remporté un deuxième match consécutif en ayant le meilleur 3 à 1 sur l’Inter Miami CF. Ronald Matarrita a amassé un but et s’est fait complice des deux réussites de Brandon Vazquez. Gonzalo Higuain a été l’unique buteur des visiteurs, sur un tir de pénalité.