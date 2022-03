François Bellefeuille: la fin de tournée après Les Olivier

Comme plusieurs de ses collègues, François Bellefeuille était un peu dans le néant au début 2022, au plus fort de la cinquième vague de la pandémie. Mais avec la réouverture récente des salles pleines, l’humoriste – qui animera de nouveau Les Olivier demain soir – peut maintenant entamer la dernière étape de sa tournée Le plus fort au monde. « J’ai hâte d’avoir du nouveau pour mes fans qui sont déjà venus me voir », dit-il.

Quand le rodage de son deuxième spectacle solo a officiellement commencé, la fille de François Bellefeuille n’avait qu’un mois. Et aujourd’hui ?

« Elle fêtera ses 5 ans le 25 mai ! lance l’humoriste en riant. Ça fait un bout. [...] Ma fille parle, c’est un petit être humain magnifique. C’est capoté... Il est temps que ça finisse ! En même temps, c’est un spectacle que j’ai beaucoup travaillé. Depuis la première [médiatique], il y a environ 25 à 30 minutes de nouveau matériel. »

Alors qu’il ne lui reste qu’une vingtaine de dates avant de fermer ce chapitre, François Bellefeuille envisage déjà son troisième spectacle, qu’il espère lancer à l’automne 2023.

« Mon premier one-man-show, c’était un personnage de scène dans le tapis avec beaucoup de choses du champ gauche. Le deuxième était plus proche de moi. Je parlais de mes enfants et d’avoir une blonde. Pour le troisième, c’est très embryonnaire, mais j’aimerais peut-être parler un peu plus de la société et de mes opinions sur certains trucs. »

L’humoriste terminera sa tournée actuelle en juin. Et il prévoit aller souvent au Bordel Comédie Club dans les mois suivants pour travailler son nouveau matériel. Le reste de son année sera ainsi consacré à ce futur spectacle ainsi qu’à un autre mystérieux projet.

« Je ne peux pas en parler présentement, mais j’écris quelque chose d’autre qui n’est pas un one-man-show et que l’on va finir par voir. On ne sait pas si c’est quelque chose qui peut être filmé... »

Écoutez la chronique culturelle d’Anaïs Guertin-Lacroix au micro de Benoit Dutrizac sur QUB radio :

S’amuser aux Olivier

Sinon, lors de notre entretien, l’humoriste était à mettre les touches finales à son animation du Gala Les Olivier de demain soir. « Je suis vraiment excité, dit-il. On a un beau show à présenter. Je pense qu’on va avoir du plaisir. Mon numéro d’intro est en train de se placer. J’ai hâte de le faire. »

« J’ai été un peu déprimé par cette deuxième animation du gala pendant longtemps, poursuit-il. Le premier mois et demi d’Omicron, je ne pouvais pas y croire... Même en janvier dernier, le travail n’a pas avancé vite parce que je n’en étais pas capable. »

François Bellefeuille a vu sa motivation revenir lorsque le gouvernement a annoncé les assouplissements pour les mesures sanitaires ce mois-ci. L’humoriste a récemment recommencé les spectacles dans des salles pleines, ce qu’il n’avait pas vécu depuis plusieurs mois.

« L’an dernier, je jouais dans des salles de 800 places devant 200 personnes et j’avais du fun pareil. Mais il y a quelques jours, à Saint-Hyacinthe, j’ai eu ma première salle presque pleine et j’ai fait : oh oui, c’était ça ! Ce n’est que du positif. »

► Pour les dates de la tournée : francoisbellefeuille.com.

Les principales nominations au gala

Dix Olivier seront remis au gala de demain soir. Voici les nommés dans sept de ces catégories.

NUMÉRO D’HUMOUR

Alexandre Bisaillon, Bas de contention

Maude Landry, Les maladies mentales

Jean-Michel Martel, Parler en public sans Powerpoint

Silvi Tourigny, Vasectomie

Pierre-Yves Roy-Desmarais, Y’a personne

CAPSULE OU SKETCH WEB HUMORISTIQUE

Jo Cormier, Amateur 3

Alexandre Forest, Le conflit

Pierre-Yves Roy-Desmarais, Maman écrit

Silvi Tourigny, Noël en Carole-finement

Guy Nantel, Vox pop – Manifestation anti-vaccin et anti-passeport vaccinal

CAPSULE OU SKETCH RADIO HUMORISTIQUE

Korine Côté, Les appareils intelligents

Simon Delisle, Ça me fâche !

Billy Tellier, Entrevue revue François Legault

Jean-Sébastien Girard, Nom d’une pipe – Tout sur le sperme

Guillaume Pineault, Les raisins secs

ÉMISSION TÉLÉ HUMORISTIQUE

Corde raide

Entre deux draps

Infoman

Le prochain stand-up

Roast Battle: Le grand duel

SÉRIE DE FICTION HUMORISTIQUE

Les beaux malaises 2.0

Discussions avec mes parents

La Maison-Bleue

Les mecs

Rue King

DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE

Pascal Cameron

Simon Delisle

Matthieu Pepper

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Richardson Zéphir

OLIVIER DE L’ANNÉE

Rita Baga

Sam Breton

Mathieu Dufour

Katherine Levac

Mariana Mazza

Christine Morency

François Morency

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Arnaud Soly

Rosalie Vaillancourt

À voir aussi