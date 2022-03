Jonathan Toews n’est plus si sûr de son avenir

Si les Blackhawks de Chicago et le Lightning de Tampa Bay semblent avoir effectué une transaction équitable impliquant l’attaquant Brandon Hagel, le capitaine Jonathan Toews a été surpris par la décision de son équipe de toujours.

L’avenir du Manitobain dans l’Illinois n’a jamais été aussi flou, tout comme celui de son fidèle comparse Patrick Kane, que plusieurs voient changer d’adresse d’ici lundi. Les contrats des deux vedettes viendront à échéance au terme de la prochaine campagne.

Vendredi, les «Hawks» ont envoyé Hagel et deux choix de quatrième tour contre deux sélections conditionnelles de première ronde, Taylor Raddysh et Boris Katchouk. Toews s’explique mal pourquoi le directeur général Kyle Davidson a laissé partir l’ailier de 23 ans.

«Si “Hags” est le gars qui est échangé, s’il n’est pas un gars qui fait partie de la reconstruction, je ne sais plus [quoi penser]. Je ne sais pas si quelqu’un peut se sentir à l’abri maintenant, avec la façon dont il jouait et ce qu’il valait pour notre équipe», a avoué Toews dans une entrevue avec le site sportif The Athletic, vendredi.

Le Saskatchewanais n’évoluait pour les Blackhawks que depuis deux saisons, mais il montrait de très bonnes statistiques offensives en 2021-2022 avec 37 points, dont 21 buts, en 55 matchs.

«J’ai eu du mal à penser qu’il pouvait être l’un des gars sacrifiés, en considérant ce qu’il amenait. Oui, c’est difficile à digérer. Je suis un peu sous le choc», a ajouté Toews, qui connait une saison décevante avec 24 points en 50 parties.

Pas le seul

Les changements dans les derniers mois sont nombreux à Chicago pour diverses raisons. L’équipe connait des difficultés sur la patinoire, mais chaque décision de l’état-major semble aussi surprendre les membres du club.

«J’étais vraiment sous le choc... J’ai pris un pas de recul et je me suis dit, “c’est intéressant”», a raconté au «Chicago Sun-Times» l’entraîneur-chef Derek King, qui rapporte beaucoup d’émotions du côté de ses joueurs depuis la transaction.

«Évidemment, vous investissez une tonne d’énergie et d’émotion et d’attention envers vos coéquipiers parce que vous travaillez tous pour un but commun, a expliqué Toews. Tout à coup, vous réalisez que personne dans votre équipe n’est sauf et que nous pourrions tous aller dans de différentes directions dans un futur proche. C’est un peu décourageant.»

Les Blackhawks détiennent l’avant-dernier rang de la section Centrale, tout juste devant les Coyotes de l’Arizona. Ils devraient rater les séries éliminatoires pour une quatrième fois en cinq ans.