La Moldavie à bras ouverts

Ivghenia Stan, enceinte de six mois, est originaire d’Odessa en Ukraine et est arrivée en Moldavie, le 28 février dernier avec ses quatre enfants et son mari, qui a la double citoyenneté moldave et ukrainienne. Ils restent présentement au centre Manej, à Chișinău. La famille prévoit partir pour l’Allemagne. - Photo Pascal Dumont