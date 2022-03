Le lobbyiste aux 30 M$

28,5 millions de dollars. C’est le montant total des aides publiques de toutes sortes demandées par l’ancien sous-ministre adjoint du ministre de l’Économie, Mario Bouchard, à l’État québécois.

« Il y a des projets qui avancent bien. Il y en a d’autres qui avancent moins bien », a commenté brièvement au Journal Mario Bouchard lors d’un entretien téléphonique.

Au mois de juillet dernier, Le Journal soulignait que l’ancien sous-ministre adjoint de Pierre Fitzgibbon s’était inscrit comme lobbyiste afin de solliciter un prêt de 6 M$ à Investissement Québec (IQ) pour un projet de batteries vertes.

« Vous pouvez parler à l’entreprise, c’est ça qui serait le mieux », a-t-il répondu ces derniers jours quand Le Journal a voulu en savoir plus sur sa nouvelle demande de prêt 14 M$ pour la firme Solutions Beyond Technologies.

Joint par Le Journal, le vice-président, marketing, de l’entreprise, Kurt Ramcharan, s’est dit ouvert à accorder une entrevue une fois le projet plus avancé.

« On souhaite faire un centre de recherche et de service client, soit à Montréal, Sherbrooke et Québec. C’est encore embryonnaire », a-t-il précisé.

Dans le Registre des lobbyistes, on parle d’un prêt pour embaucher 210 personnes ces cinq prochaines années dans le cadre du programme ESSOR.

Dizaines de millions $

Selon les calculs du Journal, avec sa nouvelle demande de 14 M$, Mario Bouchard sollicite en ce moment plus de 28,5 M$ à Québec.

Dans plusieurs mandats, Mario Bouchard cogne à la porte du ministère de l’Économie et d’Investissement Québec.

Photo courtoisie

Ces derniers jours, Chantal Gauvin, la directrice des affaires publiques ECO2 Magnesia, qui a fait appel à lui pour obtenir une aide d’un million de dollars, a indiqué qu’il agissait comme « conseiller en relations gouvernementales ».

D’après Michel Séguin, professeur et expert en éthique de l’UQAM, un lobbyiste comme Mario Bouchard a le droit de gagner sa vie en respectant les règles comme il le fait, c’est à l’État québécois d’être vigilant.

« Le gouvernement doit avoir la responsabilité d’être peut-être un peu plus prudent dans un cas comme celui-ci pour s’assurer qu’il n’y ait pas de favoritisme », a-t-il conclu.

— Avec la collaboration de Marie Christine Trottier et Martin Jolicoeur

En septembre, Le Journal soulignait que Noémie Prégent-Charlebois, ex-conseillère du ministre Pierre Fitzgibbon, avait fait le saut dans le privé chez Minerai de Fer Québec (MFQ).

Demandes d’aides (prêts et subventions)

Solutions Beyond Technologies 14 M$

Eontek energy inc. 6 M$

La Coopérative de transport régional du Québec 4 M$

Yava Technologies inc. 2 M$

Azzilon inc. 1,5 M$

ECO2 Magnesia 1 M$

TOTAL : 28,5 M$