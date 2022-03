Le party est pogné

Le plaisir est revenu dans le Centre Bell. Il faut dire que le spectacle est rehaussé depuis quelques semaines. Hier, en plus de faire la vague, les spectateurs ont entonné les classiques Olé ! Olé ! Olé ! et Na na na ! Hey hey goodbye. Des expressions de joie qui n’ont pas été légion ces dernières années.

« C’est plaisant de gagner pour eux. On a joué un match excitant. Les partisans nous ont manqué beaucoup. Ils nous donnent de l’énergie. Le Centre Bell, c’est l’édifice le plus plaisant de la LNH. Et c’est en grande partie à cause des partisans. »

–Paul Byron

Dans ce match, 12 joueurs ont inscrit au moins un point. Trois des quatre trios ont touché la cible. La confiance règne au sein des troupes.

« On joue de la bonne façon, on se sent bien. Depuis que Martin est en place, on regarde beaucoup de vidéos, on porte attention aux détails. Martin apporte plusieurs choses et maintenant, on joue simplement avec confiance. »

–Josh Anderson

Cette confiance renouvelée semble bénéfique pour tous les joueurs qui, dernièrement, sont revenus de blessures. Ça pourrait être également le cas pour Jonathan Drouin.

« Drou est l’un des joueurs les plus talentueux de notre équipe. Martin aime les gars qui fabriquent des jeux et qui font des lectures adéquates. C’est le genre de confiance qui jouera en faveur de Drou. Ce soir, il a gardé les choses simples, mais je crois qu’il va prospérer sous les ordres de Martin. »

–Josh Anderson

Corey Schueneman a connu une bonne soirée. Il a obtenu une passe en plus de bloquer sept tirs. Il a joué plus de 20 minutes, soit près de quatre de plus que Jeff Petry. À la défense du vétéran, il a écopé de deux punitions, ce qui a contribué à amputer son temps de jeu.

« J’ai beaucoup de plaisir à jouer avec lui. J’essaie de communiquer le plus possible avec lui sur la glace. Il assimile l’information et effectue les bons jeux. Il possède un tir puissant. »

–Chris Widema